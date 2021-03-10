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    10:38, 10 Март 2021 | GMT +6

    Вырубка деревьев у магазина Sulpak в Алматы: дело поступило в суд

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело по вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы передано в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уголовное дело по обвинению Нуртаевой Жанны Александровны, в совершении преступления, предусмотренного статьей 339 ч.2 п.2 УК Республики Казахстан, - принять к производству», - говорится в постановлении суда.

    Статья 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

    Главное судебное разбирательство назначено на 19 марта в здании Алмалинского районного суда города Алматы. Дело будет рассмотрено в общем порядке, в открытом судебном заседании на русском языке.

    Мера пресечения в отношении подсудимой в виде залога – оставлена прежней.

    На судебное заседание будут вызваны государственный обвинитель, представитель потерпевшего, подсудимая, ее защитник и свидетели.

    Напомним , в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

    Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.



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