Вырубка деревьев у магазина Sulpak в Алматы: дело поступило в суд
«Уголовное дело по обвинению Нуртаевой Жанны Александровны, в совершении преступления, предусмотренного статьей 339 ч.2 п.2 УК Республики Казахстан, - принять к производству», - говорится в постановлении суда.
Статья 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
Главное судебное разбирательство назначено на 19 марта в здании Алмалинского районного суда города Алматы. Дело будет рассмотрено в общем порядке, в открытом судебном заседании на русском языке.
Мера пресечения в отношении подсудимой в виде залога – оставлена прежней.
На судебное заседание будут вызваны государственный обвинитель, представитель потерпевшего, подсудимая, ее защитник и свидетели.
Напомним , в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.