Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Вырубка деревьев у магазина Sulpak в Алматы: дело направлено в прокуратуру

Автор:  
Данияр Дауталиев
17 Февраля 2021, 11:23
Вырубка деревьев у магазина Sulpak в Алматы: дело направлено в прокуратуру

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы прокомментировали окончание уголовного дела по факту вырубки деревьев у магазина «Sulpak», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время отчетной встречи с населением у акима Алматы Бакытжана Сагинтаева поинтересовались, какую ответственность понесли виновные в вырубке деревьев около магазина «Sulpak».

«Производство по данному уголовному делу окончено. По статье 300 УПК РК дело направлено в прокуратуру с обвинительным уклоном», - ответил на вопрос начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Напомним, в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.


Алматы   Суды   Происшествия   Экология   Генпрокуратура   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане