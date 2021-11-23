Выросло число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине

УОКЕШО. КАЗИНФОРМ – Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в американском штате Висконсин выросло до 48, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в результате наезда внедорожника во время рождественского парада в городе Уокешо штата Висконсин погибли пять человек в возрасте с 52 до 81 лет. Число пострадавших выросло до 48.

По сообщениям полиции, арестован 39-летний Даррел Эдвард Брукс младший, которому предъявят обвинения в умышленном убийстве пятерых людей. Также было сообщено, что по мере развития расследования ему могут быть выдвинуты новые обвинения.

В департаменте полиции города Уокешо сообщили, что происшедшее не оценивается как террористический акт.

Среди жертв и пострадавших были школьники и пожилые женщины.

На данный момент десятки людей находятся в госпиталях. Полиция сообщила, что пострадавшие были отправлены в шесть местные больницы сотрудниками служб быстрого реагирования.

18 детей были госпитализированы с различными травами головы и переломами после происшествия, согласно сообщению детской педиатрической больнице штата Висконсин. Согласно медикам, среди пострадавших были дети в возрасте с трех до 16 лет. Десятерым потребовалась помощь в помощь в педиатрических палатах интенсивной терапии.

Римско-католическая архиепархия Милуоки сообщила, что один из их священников, несколько прихожан и учащихся местной католической школы были среди пострадавших.

Ранее сообщалось о наезде автомобиля на людей во время рождественского парада в городке Уокешо американского штата Висконсин.

Парад в городке Уокешо является традиционным событием, проводившимся каждый год в воскресенье на канун празднования Дня благодарения. В прошлом году парад был отменен из-за коронавирусной пандемии.