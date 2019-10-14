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Выросли вклады казахстанцев в тенге

14 Октября 2019 11:59
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Выросли вклады казахстанцев в тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О тенговых и долларовых депозитах казахстанцев рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Объем депозитов с начала текущего года снизился на 5,5%, до 17,5 трлн. тенге на конец августа, что связано с проведенными в 1 квартале мероприятиями по оздоровлению банков. За апрель-август рост депозитов составил 1,9%, или 327 млрд. тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства РК.

Также, по его словам, продолжается замещение вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами.

«Вклады в национальной валюте за 8 месяцев 2019 года выросли на 3,0%, в то время как валютные депозиты снизились на 14,5%. В результате, уровень долларизации депозитов снизился с 48,4% в начале года до 43,8% по итогам августа», - отметил спикер.

Говоря о кредитах, Е. Досаев сообщил, что за период с апреля по август т.г. кредитный портфель банковского сектора увеличился на 6,0% или 750,9 млрд. тенге до 13,2 трлн. тенге.

«С начала года рост составил 1,0%, что, в первую очередь, связано с увеличением кредитного портфеля физических лиц на 16,0% до 6,2 трлн. тенге. Объем кредитов юридическим лицам снизился на 9,2% до 7,1 трлн. тенге на фоне списания в 1 квартале т.г. неработающих кредитов бизнеса. Долгосрочные кредиты по итогам августа т.г. составили 11,3 трлн. тенге, краткосрочные – 1,9 трлн. тенге», - заключил глава Нацбанка.

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Ключевые слова: Правительство РК, Нацбанк Казахстана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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