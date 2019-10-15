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Выросли показатели социально-экономического развития Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область идёт с опережением по многим направлениям социально-экономического развития. В 2 раза вырос объём строительства. В 1,8 раза увеличилось привлечение инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев обсуждались на аппаратном совещании в областном акимате.
«Основные показатели обеспечены с ростом. Промышленной продукции произведено на 1 трлн 916 млрд тенге. Это на 0,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обработке отмечается рост в цветной металлургии (на 12,3%), фармацевтике (на 64,5%), производстве продуктов питания (на 0,6%)», - доложила и.о. руководителя управления экономики Гульмира Абишева.
В горнодобывающей промышленности объёмы выросли на 12,8%. В области больше добывается металлических руд и цветных металлов.
Строительство жилья увеличилось на 3,2% к показателю прошлого года.
Удалось снизить уровень безработицы до 4,4%.
В целом, по итогам года стоит задача обеспечить рост экономики на 5,2%, отметила докладчик.
«В целом, показатели области за 9 месяцев положительные. По привлечению инвестиций, по строительству они выше среднереспубликанских. Этот темп надо соблюдать. До конца года необходимо обеспечить выполнение всех запланированных индикаторов», - сказал аким области Женис Касымбек.
Он поручил держать на особом контроле ситуацию в обрабатывающей промышленности, а также привлечение инвестиций.
Фото: karaganda-region.gov.kz
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