Выросла стоимость парковки в районе Зеленого базара в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дифференцированный тариф за парковку начнет работать в районе Зеленого базара в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 марта 2021 года на территории зоны 1501 начнет свое действие дифференцированный тариф — стоимость одного часа на парковках вокруг рынка составит 150 тенге. Изменение коснется только зоны 1501 – это 317 парковочных мест», - говорится в сообщении на официальной странице Aparking в Facebook .

Как объяснили в компании, дифференцированный тариф — это один из главных методов регулирования заполняемости парковок. Суть тарифа в гибком ценообразовании парковки, которое зависит от спроса на парковочные места. Чем выше спрос – тем выше стоимость парковки, чем ниже спрос – тем парковка дешевле. Задача метода расчетным и опытным путем определить цену парковки исходя из задачи, обеспечивать постоянную доступность 10-20% парковочного пространства.

Также в компании пояснили, почему район Зеленого базара нуждается в новом тарифе.

«В 2020 году средняя длительность парковки вокруг рынка составила 3 часа, что в 2 раза больше, чем в районе других базаров с платными парковками (Алматы-1 или «Оптовка» в Тастаке). Средняя оборачиваемость одного парковочного места – 2.6 автомобиля в день. Для сравнения в 2017 году этот показатель равнялся 7 автомобилям в день. Уровень загруженности парковок вокруг рынка в пиковые часы 100%. Текущий уровень загруженности крайне негативно сказывается на транспортной ситуации всего района – автовладельцы вынуждены дольше обычного искать свободные места, наматывая лишние километры и стимулируя пробки», - отметили в компании.

Предполагается, что увеличение стоимости часа парковки практически никак не скажется на посетителях рынка, которые привыкли совершать короткие парковочные сессии, но станет стимулом для других автовладельцев не занимать дефицитные парковочные места на целый день без острой необходимости. Оставлять машину надолго вокруг базара станет невыгодно и часть трафика покинет проблемный участок, что вызовет целый ряд позитивных изменений.

Сейчас стоимость парковки по городу составляет 100 тенге в час.