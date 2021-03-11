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    12:53, 11 Март 2021 | GMT +6

    Вырос объем производства фармацевтической деятельности страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте фармацевтической и химической промышленности рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 9,2%. В 3 раза вырос объема выпускаемой продукции на АО «Химфарм» и АО «Нобел АФФ» на 27%. В основном, рост произошел за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, в легкой промышленности рост составил 3,5% за счет увеличения производства одежды (+19,9%) и кожаной продукции (+16,6%).

    «Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения (бихромата натрия (+86%), окиси хрома пигментной (+58%) подстегнул объем производства химической промышленности. Рост составил 14,1%. Производство строительных материалов составило 122,9% за счет повышения производства портландцемента (+61,2%), гипса (+45,2%)», - заключил министр.



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