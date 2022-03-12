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Выразил слова поддержки учителю СШ № 4 города Талдыкоргана - Асхат Аймагамбетов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Марта 2022, 18:06
Выразил слова поддержки учителю СШ № 4 города Талдыкоргана - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в телефонном разговоре выразил слова поддержки учителю СШ № 4 города Талдыкоргана Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра.

«Как и многие казахстанцы, посмотрев видео с участием педагога и школьника в СШ #4, я был возмущен таким отношением к учителю.

Во все времена наши граждане отличались уважением к старшим, в особенности – к учителям. Уважение к старшим, семейные ценности, честность, добропорядочность, трудолюбие, культ знаний, законопослушность и патриотизм должны быть основой воспитания и нашего подрастающего поколения.

Сегодня я поговорил с учителем. Она работает в сфере образования 11-й год. Выразил ей слова поддержки и поблагодарил за столь важный ежедневный труд, терпение и преданность делу.

Что касается школьника и родителей, которые несут ответственность за несовершеннолетних детей, будут приняты меры в соответствии с законодательством. Составлен административный протокол. Также возбуждено административное производство в отношении родителей. Решение будет принято Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Алматинской области.

Отмечу, что, со своей стороны, мы будем принимать строгие меры для пресечения такого отношения к педагогам. В обществе статус учителя должен быть высок. Ранее мы сообщали, что будет рассмотрен вопрос об оказании школьнику психологической помощи и постановке его на учет.

В этом вопросе важна совместная воспитательная работа родителей и школы», - написал Асхат Аймагамбетов.


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