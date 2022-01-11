Выражаю надежду на скорейшее прекращение ЧП для восстановления единства и стабильности в Казахстане - Эдмондо Чириелли
Квестор Палаты депутатов Италии Эдмондо Чириелли: «С большой тревогой узнал о серьезных событиях в Казахстане, стране, с которой Италию связывают дружеские отношения и прочное экономическое партнерство. Как Председатель межпарламентской группы дружбы Италия-Казахстан выражаю скорбь о жертвах и их семьях и надежду на скорейшее прекращение существующей чрезвычайной ситуации для восстановления единства и стабильности казахстанского народа».
Основатель Римской группы русских переводчиков в Италии Иван Мeлкумян: «Дорогие друзья! Очень сожалею, что акции протеста, переросшие в массовые беспорядки привели к тому, что в результате действий террористов пострадали тысячи людей, среди которых есть дети.
Я искренне люблю Казахстан и народ Казахстана, и мне было очень тяжело смотреть на кадры бесчинств и страданий. Глубоко переживаю, что в результате этих событий погибли обычные люди, дети и старики – которые ни в чем не виноваты».