Выражался нецензурной бранью - служебное расследование начали в отношении акима района в ЗКО

24 Ноября 2022, 18:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Служебное расследование начато в отношении акима района Байтерек Западно-Казахстанской области Марата Токжанова, который больше часа выражался нецензурной бранью во время рабочего совещания. Об этом сообщили в Агентстве РК по делам госслужбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аудиозапись с нецензурной бранью акима района распространили в СМИ и социальных сетях.

«В ходе мониторинга публикаций, опубликованных в СМИ в отношении государственных служащих, 23 ноября в социальных сетях была выявлена аудиозапись заседания под председательством акима района Байтерек Западно-Казахстанской области М. Токжанова. Требования к морально-этическому облику государственных служащих определены Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан. Государственные служащие в служебных отношениях с коллегами не должны допускать фактов грубости, унижения достоинства, неэтичности и некорректного поведения», - сообщили в Агентстве.

В этой связи, Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы в отношении данного должностного лица проводится служебное расследование. По его результатам, как уточнили в ведомстве, будет принято соответствующее решение.