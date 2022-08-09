9 Августа 2022 22:33

Выращиванием петуний занимаются 150 дворов в селе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Село Имантау Айыртауского района Северо-Казахстанской области называют «столицей петуний». В небольшом поселке из 2,5 тыс. жителей цветы выращивают в 150 дворах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, село обеспечивает 16 % налоговых отчислений всего района.

«Лет 15 назад мой тесть Идрис Кузахметов решил заняться разведением петуний. Когда он увидел, насколько велик спрос на эти цветы, он предложил сначала одной семье выращивать петунии. Предоставил им условия, построил теплицы. Они посадили цветы, вырастили и он их выкупил. Потом предложил другой семье. Теперь сразу 150 дворов занимаются тепличным бизнесом, где задействовано более 500 сельчан. Он позволил им встать на ноги, а потом просто отошел от дел», - поделился представитель ассоциации агросельского туризма Илнар Галямшин.

Основные поставщики семян – Голландия и Америка. Практика показала, что они хорошо растут на севере Казахстана. За годы кластерного развития отладили логистику. В поставках семян сбоев нет. Стоимость килограмма семян – до 1,5 млн тенге.

По словам И. Галямшина, сейчас об имантауских петуниях знает вся страна. Практически не приходится заниматься поиском рынков сбыта. Все – через «сарафанное» радио. Основной рынок сбыта – Нур-Султан, Кокшетау и Петропавловск. В прошлом году были закупки из Шымкента.

«Целесообразность есть, когда одно домохозяйство за сезон выращивает от 100 тыс. цветов. При стоимости 45 тенге – это более 4 млн тенге. Три месяца интенсивной работы, когда местные жители не успевают ни есть, ни спать – март, апрель, май. В остальные месяцы ведутся только подготовительные и ремонтные работы. В каждой теплице трудятся минимум 3-4 человека. Семья может самостоятельно вырастить 50 тыс. растений», - проинформировали в пресс-службе.

По словам растениеводов, единственная проблема – нехватка рабочих рук. Местные цветоводы готовы платить по 5 тыс. тенге в день. Но найти кого-то на постоянную работу сложно.

Помимо цветочного бизнеса, село славится своим медом. Пчеловодством занимаются 50 семей. При вложении 20 тыс. тенге на покупку одного пчелопакета весной затраты в конце сезона окупаются в несколько раз.

«В НПП «Атамекен» предлагают изменение в подходах при разработке программ развития бизнеса в регионах. Программы должны учитывать как региональные особенности, так и возможность запуска новых производств. Развитие малого бизнеса в рамках программы «МСБ 2.0» может стать стимулом для развития целых районов», - добавили в пресс-службе.