Выработка электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане выросла на 30%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К началу текущего года установленная мощность объектов по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане составила 2 тыс. МВт — на 23% больше, чем на начало прошлого года (было 1,6 тыс. МВт, годовой рост — на 55,7%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Стоит отметить: по сравнению с 2016 годом установленная мощность объектов ВИЭ выросла сразу в 6,8 раза.

Большая часть установленной мощности пришлась на солнечные электростанции (51,6% от РК, или 1 тыс. МВт, плюс 13,8% за год), ещё 34% — на ветровые электростанции (684 МВт, плюс 40,6%). Далее идут малые ГЭС (281 МВт) и биоэлектростанции (7,8 МВт).

За январь-декабрь 2021 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ выросла сразу на 30,1% за год, до 4,2 млрд кВт⋅ч. Доля электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, в общем объёме производства электрической энергии составила 3,7%, против 3% годом ранее.

Большая часть выработки электроэнергии среди объектов ВИЭ пришлась на ветровые электростанции: 42,1% от РК, или 1,8 млрд кВт⋅ч, годовой рост — на 65%. Солнечные электростанции выработали 1,6 млрд кВт⋅ч, малые ГЭС — 799,7 млн кВт⋅ч, биоэлектростанции — 3 млн кВт⋅ч.