Выработка эффективных решений станет мощным стимулом для укрепления ЕАЭС - Б. Сагинтаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Выступая на полях Евразийского межправительственного совета, который проходит в Санкт-Петербурге, Премьер-Министр РК отметил о необходимости дальнейшего продолжения работы по определению внешнеторговых партнеров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня заключены торгово-экономическое соглашение с Китаем, соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом и Ираном.

Сейчас активизированы переговоры о заключении торгово-экономических соглашений с рядом государств. На различных уровнях готовности находятся вопросы сотрудничества с Израилем, Индией, Египтом, Сингапуром, Сербией, и другими странами», - сказал Б.С агинтаев, пояснив, что желание этих государств вызвано стремлением перехода на более продвинутый уровень сотрудничества.



«Казахстан всегда являлся сторонником привлечения новых игроков в «орбиту» нашей интеграции», - подчеркнул Премьер-Министр РК, приведя в пример инициативу Президента Казахстана о необходимости сотрудничества ЕАЭС с технологически успешными и инвестиционно-привлекательными странами и интеграционными блоками.

«ЕАЭС становится все более системным и основательным. Для нас это приоритетный внешнеэкономический проект. Мы создали ЕАЭС как открытое, равноправное интеграционное объединение. Выстраивание наших взаимоотношений на принципах поиска компромиссов и выработки эффективных решений станет мощным стимулом для укрепления Союза, повышения его привлекательности в мировом сообществе», - резюмировал он.