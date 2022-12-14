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Выработать меры по снижению объемов потребительского кредитования поручили в РК

14 Декабря 2022, 11:39
Выработать меры по снижению объемов потребительского кредитования поручили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил рассмотреть увеличение сроков субсидирования ставок вознаграждения до 7 лет в рамках программы «Экономика простых вещей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Правительства Премьер-Министр поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в рамках административной реформы завершить системную ревизию законодательных актов с перераспределением функций между уровнями государственного управления. Алихан Смаилов отметил, что следует начать разработку соответствующего законопроекта и обеспечить его внесение в Мажилис до 1 марта 2023 года.

«В месячный срок актуализировать комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции с учетом текущих вызовов. В месячный срок актуализировать Программу повышения доходов населения. Надо рассмотреть увеличение сроков субсидирования ставок вознаграждения до 7 лет в рамках программы «Экономика простых вещей». Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо выработать меры по снижению объемов потребительского кредитования», - сказал на заседании Правительства Алихан Смаилов.

Совместно с Министерством сельского хозяйства до 1 февраля 2023 года Премьер-Министр поручил разработать и внести в Канцелярию проект Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы.

«Также поручаю внести согласованную с акимами регионов позицию по структуре акиматов, в том числе по заместителям акимов в рамках лимита текущей штатной численности», - добавил Алихан Смаилов.

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