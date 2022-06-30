30 Июня 2022 09:13

Выпустили 3,5 млн штук молоди осетровых видов рыб в реку Жайык - Минэкологии РК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В среду госпредприятие «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» выпустило в реку Жайык 3,5 млн штук молоди осетровых видов рыб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данная работа проводится ежегодно в целях сохранения и восстановления запасов осетровых видов рыб в рамках государственного заказа по воспроизводству рыбных ресурсов.

Выпуск осуществили комиссионно с участием сотрудников Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, представителей местного исполнительного органа, общественных и научных организаций в присутствии СМИ.

Отмечается, что выпущенные молоди осетровых видов рыб (белуга, севрюга, русский осетр, стерлядь) выращены искусственным путем на заводе.

«Ежегодно завод производит вылов производителей осетровых видов рыб (самец и самка) на тоневых участках реки Жайык, от которых прижизненным путем получают половые продукты (икру и молоки) для дальнейшей инкубации. К примеру, от выловленной 19 апреля текущего года икряной самки белуги весом 190 кг, которую после получения икры выпустили в естественную среду обитания, получено потомство в количестве 729 тыс. штук молоди, средней навеской 15 гр, которых сегодня выпустили в реку. Вместе с тем, выпустили молодь стерляди – 629 тыс. штук, русского осетра – 419 тыс. штук и севрюги – 1, 723 млн штук.

В целом в 2022 году в рамках госзаказа запланирован выпуск в естественную среду обитания 93,1 млн штук молоди ценных видов рыб, в том числе 7,5 млн штук молоди осетровых», - говорится в сообщении Минэкологии.

На сегодня государственные предприятия и частные рыбоводные хозяйства вырастили и выпустили в естественную среду обитания 69,4 млн штук молоди рыб. При этом работы по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов продолжаются, планируется завершить их в октябре текущего года.