19 Мая 2022 17:30

Выпускные школьные балы пройдут в стенах учебных заведений в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О порядке проведения школьных выпускных балов сообщили в Атырау. Все они пройдут исключительно в стенах учебных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении образования Атырауской области, в этом году выпускные вечера для закончивших 11 класс пройдут в стенах школ. Последний звонок традиционно прозвучит 25 мая, а торжественная церемония вручения аттестатов состоится 16-17 июня.

«В мероприятия по случаю окончания школы могут принять участие педагогические коллективы, выпускники, родители, педагоги-ветераны, члены Попечительских советов, представители управлений и отделов образования, а также государственных органов. Однако на праздничный вечер нельзя приглашать аниматоров, организаторов ивент-агентств, артистов», - пояснили в областном управлении образования.

Проинформировав, что школьные балы должны быть организованы исключительно только общеобразовательными организациями без привлечения третьих лиц. Также выпускникам запрещается разъезжать по городу на специально арендованных машинах, устраивать праздничные застолья, дарить подарки учителям, директорам школ. Запрещена и организация выпускных мероприятий в развлекательных заведениях.