Выпускников колледжей не хватает на казахстанском рынке труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ирина Смирнова заявила о высоком спросе на выпускников колледжей на казахстанском рынке труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ вакансий и резюме на электронной бирже труда в апреле 2023 года показал, что в квалификационной структуре наибольший спрос отмечается на специалистов средней квалификации – 40% от всех вакансий. Причем потребность в 1,5% выше – 34,5 тысячи вакансий, против 22,5 тыс. резюме. Вместе с тем, на начало 2022 года в Казахстане насчитывается 724 колледжа, где обучаются 493 300 студентов, получающих среднее-специальное образование. Каждый год из системы ТИПО выпускаются около 140 тысяч молодых людей. Число студентов колледжей год от года растет», - сказала Ирина Смирнова на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая свой депзапрос.

Однако, по ее словам, говорить о высоком качестве подготовки специалистов среднего звена не приходится, как и о получении ими необходимых предприятиям спецификаций.

«На содержание ребенка в детском саду государство выделяет более 40 тысяч тенге в месяц, в основной школе более 50 тысяч тенге, а в 10-11 классах на одного учащегося выделяется около 70 тысяч в месяц. Удивительно, что только в колледже 37 тысяч тенге в месяц. При том, что колледж обязан дать, как среднее образование, так и профессию. Это уж точно не должно быть оценено ниже, чем стоимость обучения в 10-11 классах. Поэтому и зарплата педагогов и мастеров в колледжах на порядок ниже, чем у учителей средней школы, что ведет к вымыванию наиболее успешных педагогов, увольнению мастеров и, как следствие, - низкому качеству среднего-специального образования», - отметила депутат.

«Анонсируемые в последнее время обещания Министерства просвещения о предполагаемом повышении подушевого финансирования для студентов колледжей в 2 раза, опять ниже, чем выплаты даже в средней школе. Народная партия Казахстана предлагает Министерству просвещения Республики Казахстан обеспечить адекватное подушевое финансирование для организации качественного образования в колледжах и подготовки действительно квалифицированных специалистов среднего звена», - добавила И. Смирнова.