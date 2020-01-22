Выпускников колледжей начнут трудоустраивать в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Палата предпринимателей города Нур-Султана совместно с управлениями образования, а также занятости и социальной защиты планируют трудоустроить выпускников колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Палата предпринимателей запустила выездную работу менеджеров мобильных центров занятости «Атамекен қолдау орталығы» в организациях технического и профессионального образования.

В этой связи, у выпускников зимнего периода десяти колледжей Нур-Султана появилась возможность трудоустроиться сразу же после окончания учебы.

«Мы собрали потребности колледжей по специализациям выпускников и отобрали для них более 1000 вакансий. В колледжах на февраль более 500 учащихся сдают экзамены и выпускаются. Для того чтобы они сразу нашли себе работу, в колледжах будут расположены мобильные центры занятости. Мы разместим их в 10 колледжах города. Сотрудники центров занятости будут их трудоустраивать, регистрировать. Мы собрали более 1000 вакансий, чтобы наши выпускники сразу нашли работу, чтобы не ходили и искали работу», - сказал заместитель директора по социальным вопросам Палаты предпринимателей Нур-Султана Айболат Есентемиров в ходе выездного совещания в Многопрофильном колледже.









Выпускники могут трудоустраиваться по различным профессиям.

«Студенты могут получить работу, начиная от дизайнеров до сварщиков. К примеру, одна из крупных нефтяных компаний направила 20 вакансий. Туда мы будем отбирать тех, кто проявил себя и окончил колледж с отличием», - отметил А. Есентемиров.





В частности, работу могут получить выпускники Многопрофильного колледжа; Колледжа транспорта и коммуникаций; Колледжа экономики, технологии, стандартизации и пищевых производств; Колледжа менеджмента и бизнеса; Колледжа университета Кунаева города Нур-Султана; Колледжа управления; Колледж казахского университета технологии и бизнеса; Индустриально-экономического колледжа; Политехнического колледжа.

На сегодня сформирован банк вакансий по заявкам работодателей. Вакансии размещены в открытом доступе в социальных сетях (@rabota.atameken).



