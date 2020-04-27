Выпускники вузов будут защищать дипломные работы – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выпускники вузов будут защищать свои дипломные работы. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы в ходе онлайн-интервью на странице Tengrinews.kz в Instagram.

«Выпускные курсы должны были сдавать комплексный экзамен и защищать дипломную работу. По дипломной работе, мы сказали, что дипломную работу необходимо защищать и здесь другого варианта нет. Мы считаем, что дипломные работы важны», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр сообщил, что по комплексным экзаменам решение будет принимать вуз.

«Что касается комплексных экзаменов, здесь уже принимает решение вуз. Мы видим, что часть вузов включили вопросы, которые они задавали бы во время комплексных экзаменов, они совместили с дипломной работой. Часть считает, что не будут проводить и выставляют оценки по итогам текущих, другая часть все-таки проводит комплексные экзамены. Так делается во всем мире, в тех же Соединенных Штатах Америки и других западных странах или ближнем зарубежье», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.