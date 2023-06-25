Выпускники военного вуза Минобороны получили дипломы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торжественный выпуск курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи состоялся в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где прошла церемония возложения венков к Вечному огню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, представители исполнительной власти города, ветераны Вооруженных сил и родители выпускников.

По окончании вуза 122 выпускникам присвоено первое офицерское звание «лейтенант». Восемь из них получили диплом с отличием.

В зависимости от профиля, а в вузе готовят специалистов в области радионавигации, радиотехники, инжиниринга, автоматизации, инфокоммуникационных технологий, систем информационной безопасности и кибербезопасности, офицеров распределили в воинские части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

«Вы выбрали настоящую мужскую профессию – защитника Отечества. Уверен, что знания, полученные в стенах военного института, будут успешно применены в служебной деятельности. Идите по жизни уверенно, гордо несите высокое звание офицера», – напутствовал молодых специалистов заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Молодые офицеры прошли торжественным маршем по площади, на которой состоялась церемония прощания с Боевым Знаменем института. Курсанты второго курса показали для приглашенных гостей строевые приемы с оружием.

После прощального вальса молодые офицеры выпустили в небо белых голубей. В этом жесте воплотились их лучшие надежды на будущее.