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    22:08, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Выпускники школ Карагандинской области сдали весеннее ЕНТ

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 18 марта по 10 апреля в Карагандинской области было проведено Единое национальное тестирование для выпускников 11-12-х классов общеобразовательных школ. В целом по региону из 5 316 подавших заявки на ЕНТ приняли участие в нём 5 148 человек. По результатам весеннего ЕНТ можно поступить в вузы только на платной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кандидаты, желающие получить государственный образовательный грант, могут по своему усмотрению сдать ЕНТ дважды - с 30 апреля по 30 июня.

    Напомним, с марта этого года сдачу ЕНТ перевели в электронный формат по принципу «один тестер - один компьютер - одна камера». Распознавание сдающих ЕНТ проводилось с помощью устройства цифровой идентификации FACE ID, чтобы вместо тестируемого не вошёл посторонний человек.

    В Карагандинской области было подготовлено три пункта тестирования - в Караганде, Балхаше и Жезказгане.

    «С помощью металлоискателей у 14 выпускников были обнаружены запрещённые предметы, и они не были допущены к сдаче ЕНТ. Во время тестирования наблюдатели выявили 19 участников, нарушивших правила. По ним заполнили протоколы, а результаты тестирования аннулировали», - сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.

    За процессом тестирования следили в ситуационном центре НЦТ. Для обеспечения прозрачности и объективности на ЕНТ были приглашены представители специальной мониторинговой группы Антикоррупционного агентства Республики Казахстан и проектного офиса «Адалдық алаңы».

    Родители выпускников тоже имели возможность наблюдать за ходом ЕНТ в прямом эфире через сайт education.kz.


    Теги:
    Образование МОН Карагандинская область Общество
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