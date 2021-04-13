Выпускники школ Карагандинской области сдали весеннее ЕНТ
Кандидаты, желающие получить государственный образовательный грант, могут по своему усмотрению сдать ЕНТ дважды - с 30 апреля по 30 июня.
Напомним, с марта этого года сдачу ЕНТ перевели в электронный формат по принципу «один тестер - один компьютер - одна камера». Распознавание сдающих ЕНТ проводилось с помощью устройства цифровой идентификации FACE ID, чтобы вместо тестируемого не вошёл посторонний человек.
В Карагандинской области было подготовлено три пункта тестирования - в Караганде, Балхаше и Жезказгане.
«С помощью металлоискателей у 14 выпускников были обнаружены запрещённые предметы, и они не были допущены к сдаче ЕНТ. Во время тестирования наблюдатели выявили 19 участников, нарушивших правила. По ним заполнили протоколы, а результаты тестирования аннулировали», - сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.
За процессом тестирования следили в ситуационном центре НЦТ. Для обеспечения прозрачности и объективности на ЕНТ были приглашены представители специальной мониторинговой группы Антикоррупционного агентства Республики Казахстан и проектного офиса «Адалдық алаңы».
Родители выпускников тоже имели возможность наблюдать за ходом ЕНТ в прямом эфире через сайт education.kz.