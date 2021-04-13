Выпускники школ Карагандинской области сдали весеннее ЕНТ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 18 марта по 10 апреля в Карагандинской области было проведено Единое национальное тестирование для выпускников 11-12-х классов общеобразовательных школ. В целом по региону из 5 316 подавших заявки на ЕНТ приняли участие в нём 5 148 человек. По результатам весеннего ЕНТ можно поступить в вузы только на платной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидаты, желающие получить государственный образовательный грант, могут по своему усмотрению сдать ЕНТ дважды - с 30 апреля по 30 июня.

Напомним, с марта этого года сдачу ЕНТ перевели в электронный формат по принципу «один тестер - один компьютер - одна камера». Распознавание сдающих ЕНТ проводилось с помощью устройства цифровой идентификации FACE ID, чтобы вместо тестируемого не вошёл посторонний человек.

В Карагандинской области было подготовлено три пункта тестирования - в Караганде, Балхаше и Жезказгане.

«С помощью металлоискателей у 14 выпускников были обнаружены запрещённые предметы, и они не были допущены к сдаче ЕНТ. Во время тестирования наблюдатели выявили 19 участников, нарушивших правила. По ним заполнили протоколы, а результаты тестирования аннулировали», - сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.

За процессом тестирования следили в ситуационном центре НЦТ. Для обеспечения прозрачности и объективности на ЕНТ были приглашены представители специальной мониторинговой группы Антикоррупционного агентства Республики Казахстан и проектного офиса «Адалдық алаңы».

Родители выпускников тоже имели возможность наблюдать за ходом ЕНТ в прямом эфире через сайт education.kz.