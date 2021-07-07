Выпускники первоначальной специальной подготовки пополнили ряды казахстанской полиции
Документ об окончании учебы получили около 140 выпускников из различных регионов страны.
На протяжении 6 месяцев нынешние выпускники изучали основы методики расследования и раскрытия преступлений, криминалистические дисциплины, специальные цифровые технологии, используемые в практической деятельности сотрудниками полиции, проходили профессиональную практику.
Торжественный выпуск состоялся на плацу учебного заведения в присутствии личного состава с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер. Поздравляя молодых следователей и криминалистов с окончанием учебы, заместитель начальника академии Еркин Абеуов обратился к выпускникам.
«Сегодня для вас важный день - вы вступаете в ряды сотрудников следственных и криминалистических подразделений. Убежден, что за время обучения в учебном заведении вы получили массу полезной теоретической и практической информации, сформировали в себе профессиональную компетентность, выработали навыки и качества присущие настоящим полицейским», - отметил Еркин Абеуов.
Лучшие выпускники за добросовестное отношение к учебе, высокую личную ответственность и дисциплинированность были награждены почетными грамотами и благодарностями Начальника Академии.
«Пусть ваши знания, опыт, профессионализм, заинтересованность станут залогом благополучия и спокойствия казахстанцев! Крепкого здоровья вам, успехов, терпения, хорошей службы на благо нашей Родины – Республики Казахстан!», - подытожил Еркин Абеуов.
Завершился церемониал торжественным маршем выпускников.
Напомним, в рамках масштабной модернизации ведомственного образования, в Карагандинской академии МВД им. Б. Бейсенова на базе высшего юридического образования на постоянной основе проводятся 6-ти месячные курсы первоначальной профессиональной подготовки стажеров на должности среднего начальствующего состава по следственному и оперативно-криминалистическому направлениям.