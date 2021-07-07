Выпускники первоначальной специальной подготовки пополнили ряды казахстанской полиции

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - ​Вынос знамени, торжественный марш, волнение и слова напутствия – все это в полной мере присутствовало на прошедшем З июля церемониале выпуска слушателей курсов первоначальной профессиональной подготовки Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Документ об окончании учебы получили около 140 выпускников из различных регионов страны.

На протяжении 6 месяцев нынешние выпускники изучали основы методики расследования и раскрытия преступлений, криминалистические дисциплины, специальные цифровые технологии, используемые в практической деятельности сотрудниками полиции, проходили профессиональную практику.

Торжественный выпуск состоялся на плацу учебного заведения в присутствии личного состава с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер. Поздравляя молодых следователей и криминалистов с окончанием учебы, заместитель начальника академии Еркин Абеуов обратился к выпускникам.

«Сегодня для вас важный день - вы вступаете в ряды сотрудников следственных и криминалистических подразделений. Убежден, что за время обучения в учебном заведении вы получили массу полезной теоретической и практической информации, сформировали в себе профессиональную компетентность, выработали навыки и качества присущие настоящим полицейским», - отметил Еркин Абеуов.

Лучшие выпускники за добросовестное отношение к учебе, высокую личную ответственность и дисциплинированность были награждены почетными грамотами и благодарностями Начальника Академии.

«Пусть ваши знания, опыт, профессионализм, заинтересованность станут залогом благополучия и спокойствия казахстанцев! Крепкого здоровья вам, успехов, терпения, хорошей службы на благо нашей Родины – Республики Казахстан!», - подытожил Еркин Абеуов.

Завершился церемониал торжественным маршем выпускников.

Напомним, в рамках масштабной модернизации ведомственного образования, в Карагандинской академии МВД им. Б. Бейсенова на базе высшего юридического образования на постоянной основе проводятся 6-ти месячные курсы первоначальной профессиональной подготовки стажеров на должности среднего начальствующего состава по следственному и оперативно-криминалистическому направлениям.