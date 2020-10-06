Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Выпускники педагогических вузов приехали работать в села ЗКО

Автор:  
Аида Галиева
6 Октября 2020, 02:47
Выпускники педагогических вузов приехали работать в села ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 46 молодых учителей отправились работать в села Казталовского района Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для решения проблемы дефицита педагогических кадров в этом году в школы Казталовского района трудоустроены 46 молодых учителей. Всего 2020-2021 учебном году в 38 школах Казталовского района обучаются 5 306 учеников.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, были рассмотрены несколько форматов обучения. В четырех школах уроки ведутся в дистанционном режиме, в остальных школах - на традиционной очной основе.

«Из 293 выпускников 102 были удостоены вузовских грантов. 28 школьников нашего района стали обладателями знака «Алтын белгі «. В этом году проводится реконструкция школ, которые ранее были признаны аварийными. Это школа имени А. Оразбаевой в селе Сарыкудук. Школа будет сдана в эксплуатацию в этом году. 660 учеников школы будут обеспечены новыми, современными условиями для получения образования», - отметил аким Казталовского района Альберт Есалиев.

Кроме того, в селе Болашак в средней школе имени А. Байтурсынова, где обучается 461 школьник, проведен капитальный ремонт на 396 миллионов тенге. Школа имени А. Хусаинова на 108 мест в селе Жулдыз также признана аварийной. На строительные работы подготовлена проектно-сметная документация. Стоимость проекта - 478 миллионов тенге.


Западно-Казахстанская область   Образование   Вузы   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане