Выпускники НИШ могут поступить в вузы Германии без подготовительных курсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сертификат Интеллектуальных школ имеет международное признание и с лета 2018 года позволяет выпускникам НИШ получить прямой доступ к обучению в вузах Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр международных программ.

Как отметили в центре, выпускники Интеллектуальных школ принимаются сразу на первые курсы вузов ФРГ, минуя Foundation, на английском или немецком языках обучения.

NIS Grade 12 Certificate дает возможность поступить без подготовительных курсов по шести направлениям: математика, технические дисциплины, естественно-научные дисциплины, медицина, спорт и языки.

База данных программ бакалавриата в университетах Германии доступна на сайте Германской службы академических обменов DAAD в разделе Программы на английском языке / Международные программы в Германии.

Фото: nis.edu.kz