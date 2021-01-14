Выпускники могут отработать гранты в частных организациях – МОН РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теперь выпускники смогут отработать государственные гранты в частных организациях. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пересмотрены условия отработки студентов, поступивших в вузы по государственному гранту. Теперь выпускники могут проходить отработку не только в государственных, как это требовалось ранее, но и в частных организациях. Главное – по профилю подготовки», - пояснил Асхат Аймагамбетов.
Министр добавил, что этот вопрос не раз поднимался выпускниками. К тому же данная норма позволит решить кадровый вопрос в этих организациях, а также расширит возможности отработки обучившегося.
«Посудите сами: студент, получивший специальность фармацевта по сельской квоте, обязан отработать по специальности в госорганизации, расположенной в селе, а там нет государственной аптеки. Тем более, что сейчас развивается ГЧП, и госзаказ активно размещается в частных детских садах, школах и больницах. Поэтому логично, что выпускник теперь может отработать и в частных организациях по своему профилю», - написал Асхат Аймагамбетов.
Ранее министр разъяснил новые правила выдачи дипломов.
- 43 школьника заразились коронавирусом в январе в СКО
- Некоторые грантники придумали способ обойти обязательную отработку – Асхат Аймагамбетов
- Какие вузы теперь могут участвовать в конкурсе на размещение госзаказа по ТиПО
- Асхат Аймагамбетов разъяснил новые правила выдачи дипломов
- Занятия детей младших классов отменили в Атырауской области из-за непогоды
- Учащиеся 0-4 классов учатся дистанционно во вторую смену в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана