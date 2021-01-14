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Выпускники могут отработать гранты в частных организациях – МОН РК

14 Января 2021 17:50
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Выпускники могут отработать гранты в частных организациях – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теперь выпускники смогут отработать государственные гранты в частных организациях. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пересмотрены условия отработки студентов, поступивших в вузы по государственному гранту. Теперь выпускники могут проходить отработку не только в государственных, как это требовалось ранее, но и в частных организациях. Главное – по профилю подготовки», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что этот вопрос не раз поднимался выпускниками. К тому же данная норма позволит решить кадровый вопрос в этих организациях, а также расширит возможности отработки обучившегося.

«Посудите сами: студент, получивший специальность фармацевта по сельской квоте, обязан отработать по специальности в госорганизации, расположенной в селе, а там нет государственной аптеки. Тем более, что сейчас развивается ГЧП, и госзаказ активно размещается в частных детских садах, школах и больницах. Поэтому логично, что выпускник теперь может отработать и в частных организациях по своему профилю», - написал Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр разъяснил новые правила выдачи дипломов.



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#Образование   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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