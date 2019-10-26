Выпускники лётного военного ВУЗа получили офицерские звания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое офицерское звание, золотые звёзды на погонах, большое стремление служить и покорять небо – в Актобе состоялся выпуск курсантов лётного института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Мероприятие по традиции прошло в городском парке имени Первого Президента РК. 104 выпускникам Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова приказом Министра обороны РК было торжественно присвоено первое офицерское звание «лейтенант», вручены дипломы и нагрудные знаки о высшем образовании. В числе выпускников – 10 представителей Кыргызстана и Таджикистана, которые обучались в ВУЗе по программе ОДКБ.





Выпуск лейтенантов – это торжественная церемония, наполненная особыми ритуалами: вынос боевого знамени, первый офицерский вальс и заключительный марш в качестве курсантов.

Четыре года в ВУЗе курсанты изучали военное дело, осваивали авиационные специальности, развивали физическую выносливость. Будущие лётчики и авиационные специалисты прошли лётную практику и войсковую стажировку в авиационных частях Военно-воздушных сил, обрели практические навыки лётной и технической эксплуатации авиационной техники.

Сложность конструкции современных боевых самолётов и вертолётов требует от военного лётчика глубоких инженерных знаний. Поэтому в институте обучают не только пилотированию, самолётовождению, ведению воздушного боя, но и умению грамотно эксплуатировать все системы летательных аппаратов.





За годы обучения налёт каждого курсанта составляет около 80 часов на фронтовой, армейской или военно-транспортной авиации, согласно программе обучения.

Среди молодых офицеров особо отмечаются выпускники, которые овладели не только профессиями военных авиационных специалистов, но и достигли высоких результатов в спорте, общественной жизни института, научной деятельности, выдвинули предложения по совершенствованию учебно-материальной базы.

Офицеры-выпускники единственного в Центральной Азии военного лётного института широко востребованы и проходят службу в рядах Вооруженных Сил Казахстана. Кроме того, они могут служить в авиационных частях Пограничных войск КНБ и специальных подразделениях МВД.







