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Выпускники колледжа в Атырау вместе с дипломом получили трудовые книжки
13 Июля 2022 02:00

Выпускники колледжа в Атырау вместе с дипломом получили трудовые книжки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Выпускники колледжа APEC PetroTechnic в Атырау, где готовят будущих нефтяников, вместе с дипломом получили трудовые книжки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал директор колледжа Каныш Мамбетов, в 2021-2022 учебном году были заключены договоры по дуальной системе обучения с 40 предприятиями Атырауской области, 60 студентов уже прошли обучение в рамках проекта.

«На сегодняшний день более 40 выпускников уже получили предложение о трудоустройстве в таких крупных компаниях, как ТШО, АНПЗ, Велесстрой, Enertek, Консорциум Isker, АО НИПИ Каспиймунайгаз, Worley Parson, Денхолм Жолдас, Национальный центр экспертизы и сертификации и других. Я уверен, что все ребята станут высококлассными специалистами и будут востребованы на отечественном рынке труда. Им вместе с дипломами были вручены и трудовые книжки», - рассказал Каныш Мамбетов.

При дуальной системе образование молодых людей по выбранной профессии осуществляется в двух организациях. С одной стороны, это профессиональная школа, а с другой - обучающее предприятие.


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Автор:
Корреспондент
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