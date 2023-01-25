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Выпускники казахстанских вузов в среднем ищут работу три месяца

25 Января 2023, 14:54
Выпускники казахстанских вузов в среднем ищут работу три месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Среднее время поиска работы среди выпускников вузов в Казахстане составило 97 дней. Такими результатами проведенного анализа поделился управляющий директор национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Азамат Бейсенбенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, менее 1% выпускников находят работу в первый месяц после окончания учебы, 39% выпускников находят работу в течение первых трех месяцев после выпуска. 58% ищут работу от 3 до 6 месяцев, 2% ищут работу более 6 месяцев. 98% выпускников находят работу в первое полугодие.

«Мы провели также анализ по некоторым направлениям, трудоустраиваются ли наши выпускники по специальности или нет. По медицинскому направлению – у нас 68,9% выпускников устраиваются по специальности. По педагогическому направлению тоже хороший показатель – около 60% идут по профилю. Низкий показатель в сфере строительства - 30,6%, самый низкий показатель трудоустройства по специальности в сфере сельского хозяйства – 19,4%», - добавил спикер во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что из 81,4 тысяч выпускников вузов 2021 года 79% трудоустроились в первый год после окончания учебы. Средняя зарплата составляет 155 тысяч 621 тенге.


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