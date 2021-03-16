Выпускники казахстанских школ будут проходить профессиональную диагностику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выпускники казахстанских школ смогут проходить профессиональную диагностику при поступлении в колледжи. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прием и обучение по госзаказу будет осуществляться через Национальный центр тестирования путем распределения абитуриентов по оценкам обязательных и профильных предметов в документе об образовании. На первом этапе, до процедуры выбора специальности, каждый выпускник школы будет иметь возможность на стадии национального тестирования пройти профессиональную диагностику и получит рекомендации к получению той или иной специальности», - сказала Бибигуль Асылова, выступая на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

Ранее вице-министр сообщила, что в Казахстане разработаны новые правила формирования и распределения госзаказа в сфере технического и профессионального образования.

Было отмечено, что Министерством образования и науки разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций. Приказ сейчас уже находится на регистрации в Министерстве юстиции.