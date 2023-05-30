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Выпускники карагандинского IT-хаба проходят обучение в Кремниевой долине

Автор:  
Агата Мухамеджанова
30 Мая 2023, 21:38
Выпускники карагандинского IT-хаба проходят обучение в Кремниевой долине Фото: shutterstock.com

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пятнадцать перспективных казахстанских стартаперов отправились на обучение в США. Среди них четыре выпускника карагандинского IT-хаба «Терриконовая долина», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стартапы пройдут интенсивную программу акселерации в Кремниевой долине. Это позволит им вывести свои проекты на международный рынок.

«Команды проектов Smartestprep и Alaqan проходили Scalerator, в котором

«Терриконовая долина» являлась оператором и принимала непосредственное участие. А проекты Space lab и Med365 – финалисты нашего акселератора. Каждый из участников более чем достоин предоставленной возможности. Мы гордимся ребятами, желаем им удачи в этом приключении и верим, что их ждут большие успехи», – говорится в сообщении «Терриконовой долины» в Instagram https://www.instagram.com/p/Css0HKZNVwI/.

Проект Alaqan – это биометрическая система по распознаванию вен ладони.

Smartestprep представляет собой персонализированную платформу для консультаций и подготовки к экзаменам в колледже, которая предлагает выпускникам университеты и программы, исходя из профиля и предпочтений.

Автоматизированная система медицинских осмотров Med365 направлена на автоматизацию и цифровизацию медицинского осмотра, что позволит повысить его качество и скорость.

А NEO (Space lab) предполагает анимационный формат обучения иностранным языкам с применением 3D-технологий.

Обучение в США стало возможным благодаря инициативе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Всемирного банка, а также сотрудничеству Astana Hub с Draper University.


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