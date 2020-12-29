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Выпускники каких специальностей оказались наиболее востребованными в 2020 году

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Декабря 2020, 18:23
Выпускники каких специальностей оказались наиболее востребованными в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-брифинга по подведению итогов рейтинга вузов за 2020 год директор департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Азамат Бейсенбенов отметил, что средний показатель трудоустройства выпускников составил 71%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Итоги рейтинга вузов 2020 года подвели в Казахстане.

«В этом году изменили подход к анализу по трудоустройству. За определенный промежуток времени с момента получения диплома полностью анализировали наличие пенсионных отчислений по соответствующим базам. Мы определили такое понятие, как «стабильное трудоустройство». То есть когда у выпускника имеются постоянные пенсионные отчисления. Средний показатель трудоустройства составил 71%. Это на 3% ниже, чем в прошлом году. Если смотреть на процент стабильно трудоустроенных, то такой показатель составил 58%. В целом проанализировали выпускников бакалавриата, очного отделения», - сказал Азамат Бейсенбенов.

По его словам, в рамках рейтинга исследовалось 2 тысячи образовательных программ, обсуждены показатели трудоустройства 68 тысяч выпускников. Исследование в целом проводили по 17 критериям. Один блок связан с анализом объективных данных. Второй блок вопросов – наличие аккредитации. Третий блок связан с экспертной оценкой работодателей.

«Средняя заработная плата выпускников составила 118 тысяч тенге. В направлении введения карантинных мер трудоустройство выпускников по информационной безопасности выросло на 24%. Также следует отметить, что на 20% увеличились показатели трудоустройства выпускников по специальностям «Таможенное дело» и «Связь с общественностью», - заключил он.


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