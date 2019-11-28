Выпускники детских домов получили жилье в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ. - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов вручил ключи от новых квартир 20 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые стояли в очереди на жилье в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В пресс-службе сообщили, что жилье для молодежи было предоставлено в новом пятиэтажном доме в 19-м микрорайоне областного центра. Глава региона, который принял участие в праздновании новоселья в преддверии Дня Первого Президента, пожелал каждой семье благополучия и процветания.

«Скоро будут достроены 4 дома, это порядка 600 квартир. Из них 2 дома, а это 110 квартир, будут распределены между социально уязвимыми слоями населения: многодетными семьями, детьми-сиротами и другими категориями. Всего по области в текущем году для обеспечения качественным и доступным жильем всех слоев населения будет сдано 443 тыс. кв. метров жилой площади. Введено в эксплуатацию 19 домов», – отметил Даниал Ахметов.





Среди новоселов и Сандугаш Касенова. Женщина рассказала, что вместе с ребенком временно проживала в «Доме матери». Молодая мама поблагодарила за проявленную заботу. При этом каждый владелец квартиры получил специальные сертификаты на приобретение бытовой техники.

«Выражаю огромную благодарность нашему государству, народу, руководству области, которые дают нам жилье и заботятся о нас. В трудный период, когда наша семья попала в сложную жизненную ситуацию, они оказали нам заботу и поддержку. Большое спасибо!» – поблагодарила Сандугаш Касенова.





В целом, в Восточном Казахстане реализуется комплекс мер поддержки многодетных малообеспеченных семей. В текущем году жильем были обеспечены 388 семей из числа многодетных.

Автор: Орал Ерланулы