Выпускники 2021 года установили рекорд по «Алтын белгi»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020-2021 учебного года 9738 выпускников стали обладателями знака «Алтын белгi» , что является рекордом в сравнении с показателями прошлых лет. В 2019 году знак отличия получили 7349 школьников, в 2020 году – 8615 учеников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В этом году наибольшее количество знаков «Алтын белгi» получили выпускники из Туркестанской (1856), Алматинской (1432) и Восточно-Казахстанской областей (738). Обладатели аттестата особого образца получили их в ходе торжественной церемонии вручения.

«9738 претендентов подтвердили свои знания в ходе итоговой аттестации и стали обладателями знака «Алтын белгі». Это составляет 6,2% от общего количества выпускников. Число учащихся школ с каждым годом увеличивается. В связи с этим растет и количество учеников, демонстрирующих такие высокие показатели. Также нас радует и другая новая тенденция. Все больше обладателей знака «Алтын белгi» выбирают профессию учителя. Чем чаще ряды учителей будут пополнять именно такие школьники, тем качественнее будет состав учителей нашей страны», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Напомним, что одним из новшеств Министерства образования и науки в этом году стало то, что экзаменационные работы претендентов на знак «Алтын белгi» рассматривают не школы, а комиссии при управлениях образования. В составы комиссий входят квалифицированные, опытные педагоги-предметники. Список отличников учебы утверждается только после решения, вынесенного сформированной комиссией. Это обеспечивает прозрачность процедуры присуждения знаков отличия и исключает коррупционные риски.

Отметим, что в этом году казахстанские школьники также продемонстрировали свои знания и на международной арене, завоевав 67 золотых, 125 серебряных и 195 бронзовых медалей. По итогам участия в мировых интеллектуальных конкурсах Казахстан вошел в тридцатку лучших в неофициальном командном зачете среди 110 стран мира. В 1998 году Казахстан располагался на 50-м месте.