Выпускникам школ в Атырауской области  выделили 4 тыс. грантов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в этом году выпускникам средних школ выделено 4 тыс грантов. Об этом на мероприятии «День открытых дверей», посвященном выбору первой профессии, сообщила и.о. руководителя управления образования региона Айнагуль Дуйсекенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в этом году атырауские выпускники средних школ получат 4 тыс. грантов в вузах страны. В первую очередь гранты выделяются на обучение специалистов, дефицит в которых испытывает регион. Это врачи, педагоги, зоотехники, ветеринарные врачи. Выделяются также гранты на обучение техническим специальностям с прицелом на предприятия, которые строятся в области»,- сказала Айнагуль Дуйсекенова.

На Дне открытых дверей для выпускников приняли участие представители ІТ-университета Нур-Султана, Карагандинского университета имени Е. Букетова, Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, университета имени Сулеймана Демиреля, Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, которые поделились информацией о важности выбора профессии, о современных специальностях.

В Атырауской области в этом году заканчивают школы 5999 выпускников.