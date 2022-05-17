17 Мая 2022 14:14

Выпускникам с особыми потребностями дадут дополнительное время при сдаче ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году выпускникам школ с особыми потребностями во время сдачи Единого национального тестирования дополнительно предоставят 40 минут. Об этом заявил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 28 апреля по 14 мая необходимо было зарегистрироваться для сдачи теста. Выпускники этого года и те, кто окончил школу в прошлом году, по отдельности будут сдавать ЕНТ. Тестирование пройдет в две смены - утром и после обеда. В этом году также предусматриваем дополнительное предоставление 40 минут выпускникам с особыми потребностями. Мы создадим все условия, узнав о том, в каком кабинете, в каком центре и в какое время они будут сдавать ЕНТ», - сказал на аппаратном совещании МОН РК Руслан Емелбаев.

По его словам, тестовые задания составлены с учетом потребностей особенных детей. В этом году свыше 281 тыс. абитуриентов сдадут Единое национальное тестирование. Большинство из них – выпускники 2022 года.