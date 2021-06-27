Выпускникам Карагандинской академии МВД им. Бейсенова вручили дипломы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской академии МВД им. Б. Бейсенова, начальник Следственного департамента МВД РК полковник полиции Санжар Адилов вручил дипломы о высшем образовании будущим следователям и криминалистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественный выпуск молодых офицеров состоялся на плацу учебного заведения в присутствии всего личного состава и обучающихся.

«Карагандинская академия является ведомственным вузом, воспитавшим плеяду высокопрофессиональных кадров. 66 генералов – выпускники академии! На сегодняшний день Академия - это уникальное учебное заведение в системе МВД, где обучают следователей и криминалистов. Учебное заведение имеет богатую, полувековую историю и сегодня мы пишем в ней новую страницу, - обратился к присутствующим полковник Адилов.

Обращаясь к выпускникам, Глава Следственного ведомства напомнил о важности грамотного применения полученных в стенах академии знаний на практике.

«Коллеги, вы выбрали очень сложную, но почетную работу. Сейчас вы в начале пути, но должны всегда помнить, что работая следователем, криминалистом вы берете на себя большую ответственность за судьбу людей. Расследование преступлений — искусство, требующее от следователя многогранности, умения глубоко и широко вникать в суть, быстро принимать решения, взвешивать факты. Криминалисты, от качества собранных вами следов с места происшествия, вещественных доказательств зависит весь ход следствия. На всех вас возложена миссия – расследовать преступления, виновный должен быть наказан. От эффективности выполнения поставленных задач зависит благополучие и спокойствие казахстанцев!», - отметил Санжар Аскенович.

Санжар Адилов выразил уверенность в том, что молодые сотрудники, станут честно служить своей Родине и достойно нести звание офицера органов внутренних дел. Он также поблагодарил профессорско-преподавательский состав вуза за преданность делу, терпение и опыт.

Завершился церемониал торжественным маршем, исполненным под аккомпанемент духового оркестра Национальной гвардии Республики Казахстан.

Напомним, Карагандинская академия МВД им. Б. Бейсенова - одно из старейших и легендарных учебных заведений в системе Министерства внутренних дел Казахстана. Свыше 50 лет в академии осуществляют подготовку криминалистов и сотрудников следствия и дознания.