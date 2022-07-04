4 Июля 2022 20:44

Выпускника из Алматы пригласили учиться шесть вузов США

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 16-летний алматинец Нуржан Абдрасилов планирует продолжить обучение в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Его пригласили получить высшее образование сразу 6 технологических университетов. Юноша неоднократно участвовал в международных олимпиадах. Подавая документы, Нуржан рассчитывал на приглашение. Но о том, что их будет сразу 6, даже не думал. Его выбор пал на USA Berkeley.

«Это один из престижных университетов США. Он четвертый во всемирном рейтинге университетов по специальности Computer science, то есть программирование. Мой выбор пал на него из-за его престижа, из-за его статуса и из-за знаний, которые он может дать», - сказал выпускник РФМШ г. Алматы Нуржан Абдрасилов.

Сначала появилась любовь к математике. С 6 класса участвовал в международных олимпиадах, доходил до финала и был в олимпийском резерве Республиканской физико-математической школы, где учился с 8 класса. Тогда и увлекся программированием. Хотя родители хотели, чтобы сын стал ученым в области математики или физики.

В 15 лет Нуржан разработал программу обучения детей на языке программирования и, будучи волонтером, преподавал 5-6 классам.

«Я разработал программу по языкам программирования Piton. Он является сейчас одним из популярнейших языков, применяется во многих сферах и очень прост в обучении. Я преподавал его ученикам 5-6 классов. Надеюсь, что они все поняли. Дальше, если они планируют также заниматься программированием, это поможет им, они будут понимать базу, основы всего программирования на примере Piton», - сказал Нуржан.

В планах после учебы в США, по его словам, поработать в крупных компаниях, таких как Google или Netflix. И уже набравшись опыта, вернуться в Казахстан, чтобы внести вклад в развитие своей родины.