25 Мая 2022 22:39

Выпускник школы в Таразе опрокинул «Лексус» в водный канал

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Досадным происшествием омрачился день окончания школы у группы выпускников школ Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 мая возле монумента «Казахское ханство», расположенного на западном въезде города Тараза по улице Тауке хана, произошло опрокидывание автомашины марки «Лексус» в канал с водой, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульной полиции, которые установили картину произошедшего».

Оказалось, что 21-летний водитель «Лексуса», приехал к популярному туристическому объекту областного центра со знакомыми выпускниками, чтобы вместе с ними отпраздновать день окончания школы. Когда водитель ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль автомашины.

«Перепутав педали тормоза и газа, 17-летний вчерашний школьник не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал. Сам молодой человек не пострадал. В момент падения он находился в автомобиле один. Согласно медицинскому освидетельствованию, в момент совершения дорожно-транспортного происшествия подросток был трезв», - пояснила представитель правоохранительного ведомства.

По информации ведомства, за данное правонарушение несовершеннолетнего школьника в присутствии родителей привлекли к административной ответственности по статье 612 ч. 2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление». Ему придется заплатить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (63 600 тенге).

«С родителями правонарушителя провели профилактическую беседу. Что касается вреда, нанесенного транспортному средству, то здесь в случае необходимости вопрос восстановления автомобиля может быть решен между сторонами в суде в гражданском порядке», - уточнила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.