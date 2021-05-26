Выпускник кокшетауского колледжа хранил наркотики на 1,5 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 20-летний студент одного из колледжей Кокшетау задержан за незаконное хранение психотропного вещества а-РVP в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации УПН департамента полиции Акмолинской области, в поле зрения наркополицейских 20-летний студент попал несколько месяцев назад. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было принято решение о его задержании.

«В момент задержания у парня при себе было обнаружено и изъято 24 свертка с психотропным веществом а-РVP, а по месту жительства - еще 100 расфасованных пакетиков с аналогичным веществом. Общий вес изъятого составил более 58 грамм, это более 580 разовых доз, что в денежном эквиваленте составляет почти 1,5 миллиона тенге», - отметили в ведомстве.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), проводятся следственные действия.



