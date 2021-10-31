Выпускница павлодарского колледжа завоевала Гран-при Среднеазиатской Романсиады в Кыргызстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Уроженка Павлодарской области, выпускница павлодарского музколледжа победила на пятом международном конкурсе исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада» в столице Кыргызстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице Кыргызстана состоялся V международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада», - сообщили в павлодарском музыкальном колледже. - Гран-при конкурса завоевала выпускница музыкального колледжа города Павлодар, в настоящее время студентка Алматинской государственной консерватории Амина Рахимжанова, которая в декабре текущего года представит Республику Казахстан в финале 25-й юбилейной московской «Романсиады».

В учебном заведении добавили, что этот престижный конкурс был организован Русским домом в Бишкеке, Московским «Домом Романса», Русским культурным центром «Гармония» при поддержке Посольства России в Кыргызстане и Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики. Медиа–партнёры конкурса – информационное агентство и радио «Sputnik - Кыргызстан», фонд «Русский мир». Творческий смотр собрал 60 исполнителей из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

«Награды победителям и призёрам «Среднеазиасткой Романсиады» в ходе гала-концерта вручили Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР Азамат Жаманкулов», - добавили в павлодарском музколледже.

Будучи студенткой музыкального колледжа, Амина принимала участие в Международном конкурсе «Русская Романсиада» и стала обладательницей специального диплома «Надежда Романисады-2019», рассказали в этом учебном заведении. Она первый победитель республиканского проекта «ТОП 100 студентов», многократный лауреат международных и республиканских конкурсов, яркий сопрано и гордость Павлодарской области.

«Рахимжанова Амина всегда отличалась стойкостью, трудолюбием и искренней любовью к профессии и своему предназначению. Мы уверены, что наша Амина ещё покорит вершины музыкального Олимпа», - отметили в колледже.

Там добавили, что Амина – уроженка Баянаульского района Павлодарской области. По окончании павлодарского музколледжа поступила в Алматинскую государственную консерваторию, где учится очно.

Фото павлодарского музыкального колледжа.



