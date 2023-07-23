Выпускница оперной академии Astana Opera выступит в театре им. Станиславского

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанскую сопрано выпускницу Международной оперной академии Astana Opera Гульдану Алдадосову пригласили выступить на сцене Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, а также в Концертном зале им. П. Чайковского. Победительница порядка 20 международных конкурсов, подающая большие надежды молодая певица рассказала в своем интервью, как проявить себя в современном мире музыки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.



- Гульдана, расскажите немного о себе.

- Я родилась в Актобе, с отличием окончила Актюбинский музыкальный колледж имени Ахмета Жубанова по специальности Академическое пение, затем поступила в Казахский национальный университет искусств (класс Дины Кабыкеевой). Когда я окончила бакалавриат и училась на первом курсе магистратуры, узнала, что на базе «Астана Опера» открывается Международная оперная академия Astana Opera, куда я поступила, пройдя несколько экзаменационных этапов. Во время учебы мне посчастливилось принимать участие в репертуарных спектаклях театра, а также ряде премьер, подготовленных нашей академией, гастролировать на сценах театра имени Абая, Венгерской государственной оперы, Азербайджанского театра оперы и балета, Мариинского театра, в Концертном зале им. П. Чайковского, Концертном зале Академии музыки им. Ф. Листа и на других площадках.

- В детстве Вы мечтали о сцене? Кто разглядел в Вас талант?

- В детстве я не связывала свою жизнь с музыкой, с искусством, но три года ходила на кобыз. Затем занималась каратэ-до, дзюдо, танцами, народным пением, искала свою нишу. Когда мне в силу своих причин пришлось оставить кобыз, педагоги, будучи истинными специалистами, преданными своему призванию, просили меня остаться. То же самое произошло и после занятий народным пением. Вероятно, они увидели во мне что-то, чего не разглядели мои родители и я. Когда в восьмом классе мои подруги решили записаться на вокал, то решила, а почему бы и не попробовать? Я попала в класс к выпускнице алматинской консерватории им. Курмангазы Ангелине Югай, которая отметила, что у меня склонность именно к академическому пению, нежели к эстрадному, и посоветовала поступить в музыкальный колледж к Заслуженному деятелю Казахстана Марату Айтимову.

Как-то раз, будучи школьницей, вечером мы сидели с семьей и по телевизору показывали симфонический концерт в исполнении астанинского коллектива. Помню, я настолько заслушалась, что стала просить папу не переключать, кажется, уже тогда что-то глубоко в душе отозвалось на звучание классической музыки.

Занятия народной музыкой дали мне базу, которая в будущем помогла мне в обучении академическому вокалу, а дзюдо, каратэ-до и танцы дали физическую подготовку, ведь оперному певцу необходимо быть сильным и выносливым, подготовили меня к сценическому движению.

- За годы учебы Вы стали лауреатом международных конкурсов. Что помогло Вам добиться успеха – упорство, стремление быть лидером? Или труд и талант?

- Думаю, все в совокупности. Недаром говорят, что терпение и труд все перетрут. 90% успеха – это труд, а 10% талант. Также этому способствовали занятия с педагогами, то есть это не только мой труд, но и труд моих педагогов – Анатолия Гусева, Жупар Габдуллиной, Дины Кабыкеевой и Марата Айтимова. И я очень им благодарна. Кроме того, необходимо такое качество, как любознательность, важно не сидеть сложа руки, а искать возможности для самореализации. Больше взаимодействовать, работать в театре, практиковаться, оттачивая мастерство.

– А можно сделать карьеру без конкурсов?

- О многих знаменитых певцах, таких как Лучано Паваротти и Анна Нетребко, узнали только благодаря конкурсам. Но есть и другие мировые звезды, которые не одерживали побед в конкурсах. Возможно, они просто начали упорствовать, проходить прослушивания в разных городах и странах, перед агентами, менеджерами и директорами театров. Это еще зависит от удачи, от судьбы певца и музыканта. Есть отличная казахская пословица, которая как нельзя лучше подходит к этому случаю: «Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін». Что в переводе означает: «Лучше, Всевышний, дай мне удачи хотя бы с палец, чем наделять меня высокими, как гора, стремлениями».

- Вы активно ведете социальные сети, какова их роль в карьере артиста?

- Социальные сети – это бесплатная платформа, где можно заявить о себе и познакомить аудиторию со своим творчеством. У меня есть аккаунты в основных социальных сетях, однако летом я планирую уделить больше внимания этому вопросу. В моей практике уже были случаи, когда организации в сфере культуры и деятели искусства выходили со мной на связь именно таким способом. Поэтому я считаю, что социальные сети могут благоприятно влиять на развитие артистической карьеры.

- Как можно молодой певице, в целом, начинающим артистам, проявить себя в современном мире музыки?

- Прежде всего, быть информированным, стремиться быть лучше, быть открытым, любознательным. Конечно, на базе большого труда по развитию своего таланта, но в дополнение к этому нужно искать пути для роста. И общительность, отсутствие страха перед чем-либо. Из-за языкового барьера многие талантливые молодые артисты, бывает, имеют страх перед публикой, перед конкурсами, перед другими участниками, агентами. По моему мнению, если хоть немного знаешь язык, то надо идти, разговаривать, и через общение можно познакомиться и может быть даже в какой-то степени построить карьеру. Это же не твой родной язык, если ты можешь изъясняться, тебя поймут. Но главное – ты познакомишься. Человеческий ресурс – это самое главное.

- Чем запомнилась учеба в академии Astana Opera?

- В первую очередь, это прикосновение к театру. Когда я училась в бакалавриате, всякий раз приходя на спектакли в театр, у меня учащалось сердцебиение, и я чувствовала внутри себя, что это мое. И проходя мимо театра, я всегда смотрела на это величественное здание, останавливалась и думала, что это мой родной театр, мой дом, святое для меня место, как и для всякого музыканта. И когда объявили о наборе в академию, я очень обрадовалась. До этого у наших солистов не было возможности учиться в академии, только немногие могли брать какие-то мастер-классы за рубежом. За исключением некоторых артистов, таких как Салтанат Ахметова, Медет Чотабаев и другие, которые обучались в академиях в Италии, в таких городах, как Озимо и Пезаро. Безусловно, этим певцам повезло, однако нам повезло еще больше, потому что мы могли учиться у себя на родине, наоборот, ведущие международные коучи и педагоги приезжали к нам. Конечно, за два года я взяла все что могла, так как всегда стараюсь, как губка, впитать все возможное и извлечь из этого для себя пользу.

Кроме того, академия – это ценнейшая практика сценических выступлений в великолепном Камерном зале им. К. Байсеитовой, величественном Большом зале, это дебюты в партиях: Розины в опере «Севильский цирюльник», Эльвиры в опере «Итальянка в Алжире» Дж. Россини, Донны Анны в опере «Дон Жуан» В.А. Моцарта, Элизетты в опере «Тайный брак» Д. Чимарозы. Так, академия дала мне много возможностей показать себя, и после обучения, мне кажется, у меня постепенно начинается певческая творческая карьера.

- Для многих артистов важно работать в определенном амплуа, Вы уже определились с характером своих героинь?

- Вы знаете, я открыта всему, люблю пробовать, экспериментировать, мне не стыдно казаться некрасивой или неуклюжей на сцене, делать нелепый грим и прически, если буду получать удовольствие от исполнения. Наоборот, это дает больше солисту, помогает расти, раскрываться с неожиданных сторон, проявлять разные грани своего артистизма. Помощник режиссера театра Николай Куликов отметил, что у меня прекрасно получаются буффонные героини, а сейчас я готовлю драматическую партию в опере-сериа. По мнению маэстро Анатолия Гусева, мой голос принадлежит к жанру бельканто. Набрав больше сценического опыта, можно будет решить, что же у меня получается лучше всего – буффонные персонажи или опера-сериа. А еще есть другие модернистические трактовки спектаклей, которые сейчас так любят режиссеры. В принципе, к таким постановкам я тоже готова, так как считаю, что нужно идти в ногу со временем, однако, разумеется, делать это не во вред себе и искусству в целом.

- Расскажите о ближайших своих выступлениях, где Вас можно будет увидеть и услышать?

- В конце августа и начале сентября я поеду в Сочи, в Абхазию и в Смоленск, это будет такой мини-тур, где пройдет большой Гала-концерт лауреатов конкурса Хиблы Герзмава в рамках ее фестиваля, который Хибла Леварсовна основала еще 2001 году. В следующем театральном сезоне в ноябре ожидается выступление на вручении премии «Золотая маска» и концерт в Санкт-Петербурге также от имени конкурса Хиблы Герзмава. Кроме того, приглашение театра имени Станиславского и Немировича-Данченко дебютировать в заглавной партии Лючии ди Ламмермур в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

- Лючия ди Ламмермур – одна из сложнейших партий в мировом оперном репертуаре. Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка?

- Действительно, это одна из сложнейших партий главных героинь в опере, которая часто ставится на всех мировых сценах, поэтому для меня это будет знаковым событием, одним из значительных моментов в моей жизни. Для исполнения этой партии необходимо иметь уже устоявшиеся вокальные навыки, здесь нужно основательно подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом и показать себя и свою интерпретацию образа с лучшей стороны. Тем более что выступать предстоит на сцене одного из известных в мире театров, поэтому для меня это серьезный шаг.

- Спасибо!