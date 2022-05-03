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Выпускница карагандинской NIS - в числе лучших студентов вуза Гонконга
3 Мая 2022 22:52
Выпускница карагандинской NIS - в числе лучших студентов вуза Гонконга

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выпускница карагандинской Назарбаев интеллектуальной школы Гульжан Алдан стала одной из лучших студенток Гонконгского политехнического университета. Сейчас она учится на четвёртом курсе департамента строительной среды и энергетики вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гульжан окончила Назарбаев Интеллектуальную школу Караганды в 2018 году. Недавно за особые успехи в учёбе и активное участие в общественной жизни университета удостоилась звания лучшей студентки. Девушка поделились своими впечатлениями и планами.

«В начале четвёртого курса я поняла, что хочу заниматься исследованиями в области энергии, поэтому после окончания бакалавриата продолжу обучение по программе PhD in Mechanical Engineering. Безусловно, звание лучшей студентки – огромная ответственность для меня. Я бы хотела дать несколько советов казахстанским школьникам. Во-первых, нужно упорно учиться. Во-вторых, не надо сравнивать себя с другими и расстраиваться, если что-то не получается. Нужно продолжать работать и верить в свои силы. В-третьих, хорошо бы попробовать себя там, где, казалось бы, у вас нет шансов. В лучшем случае вы получите то, что хотели, а в худшем – будет отказ, что намного лучше сожаления о несделанном», – сказала Гульжан.

Учителя Гульжан называют её душой любой компании и оптимисткой. Ещё в школьные годы она отличалась от сверстников нестандартными подходами к решению сложных задач.

«Гульжан – уникальный ребенок. Меня всегда поражала её логика мышления. Она всегда ответственно относилась к учёбе. Не боясь, бралась за сложные задачи, а иногда даже усложняла их, придумывая дополнительные условия. Она разносторонне развита. Всегда старалась понять, где и в каких областях сможет применить свои знания. Заметив это, в 2018 году я предложила ей написать совместную статью для журнала «Білім – Образование» Научной академии образования имени Ы. Алтынсарина. В ней она раскрыла прикладной характер математики в различных разделах», – сообщила учитель математики NIS Караганды Светлана Петерс.



Автор:
Корреспондент
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