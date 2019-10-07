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05.10.2019 21:34
Выпускать биоэтанол начнут в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов объезжает районы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В минувшие выходные глава региона приехал в Тайыншинский район. Здесь К. Аксакалов проехал по полям, где полным ходом идет уборочная кампания, и посетил завод «Bio Operations».
«Завод «Bio Operations» наращивает свои обороты. Сейчас идет установка второй линии по выпуску глютена. Это позволит увеличить объем производства и переработки в 2 раза и достичь 250 тысяч тонн в год. Также идет монтаж цеха по выпуску биоэтанола.
Устанавливается современное французское оборудование. В декабре уникальное предприятие начнет выпускать биоэтанол. При выходе на полную мощность на биозаводе будут работать до 500 человек», - написал на странице в Facebook аким области.
На бывшем «Биохиме» сейчас работают более 400 человек. Выпускают крахмал и клейковину, к концу года начнут производить биоэтанол. По сравнению с прошлым годом, объемы производства выросли в несколько раз. Биоэтанол аким области предлагал экспортировать в Афганистан.
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