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Выпускать биоэтанол начнут в СКО

7 Октября 2019 10:00
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Выпускать биоэтанол начнут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов объезжает районы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В минувшие выходные глава региона приехал в Тайыншинский район. Здесь К. Аксакалов проехал по полям, где полным ходом идет уборочная кампания, и посетил завод «Bio Operations».

«Завод «Bio Operations» наращивает свои обороты. Сейчас идет установка второй линии по выпуску глютена. Это позволит увеличить объем производства и переработки в 2 раза и достичь 250 тысяч тонн в год. Также идет монтаж цеха по выпуску биоэтанола.


Устанавливается современное французское оборудование. В декабре уникальное предприятие начнет выпускать биоэтанол. При выходе на полную мощность на биозаводе будут работать до 500 человек», - написал на странице в Facebook аким области.


На бывшем «Биохиме» сейчас работают более 400 человек. Выпускают крахмал и клейковину, к концу года начнут производить биоэтанол. По сравнению с прошлым годом, объемы производства выросли в несколько раз. Биоэтанол аким области предлагал экспортировать в Афганистан.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Промышленность,
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Автор:

Олеся Жуковень

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