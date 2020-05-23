Выпускать 100 тысяч наборов реагентов в сутки для диагностики коронавируса готова казахстанская компания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ознакомился с работой ТОО «ДиамедАзияТест» по производству наборов реагентов для ИФА и ПЦР-диагностики в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, министр ознакомился с работой предприятия, посетил цеха по производству наборов реагентов для выявления маркеров инфекционных заболеваний, посмотрел образцы выпускаемой продукции.

По словам Елжана Биртанова, в Казахстане необходимо наращивать потенциал отечественных компаний по производству наборов реагентов для ИФА и ПЦР-диагностики, это позволит быстро и качественно проводить анализы для выявления COVID-19 у населения.

Министру также был продемонстрирован холодильный склад готовой продукции, где хранятся при определенной температуре приборы медицинского назначения и так далее.

Отметим, что в настоящее время отечественный товаропроизводитель готов начать выпуск порядка 100 тыс. наборов реагентов в сутки для диагностики COVID-19.

В область деятельности ДАТ также входят производство, контроль, комплектация и хранение наборов для диагностики инфекционных и генетических заболеваний человека, а также определение модифицированных генных конструкций в продуктах растительного и животного происхождения.

​Вместе с тем, компания занимается активной разработкой и новых видов продукции.