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Выпуск железнодорожной техники приостановил завод в Петропавловске

14 Ноября 2019 14:49
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Выпуск железнодорожной техники приостановил завод в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги развития промышленной отрасли за минувшие 10 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель акима области Аскар Сакипкереев сообщил о системном снижении в сфере машиностроения, на долю которой приходится 17% объема обрабатывающей промышленности.

«Производство в отрасли снижено на 33% за счет отсутствия производства железнодорожной техники АО «ЗИКСТО» и снижения выпуска специализированных машин для обслуживания нефтегазовых скважин АО «ПЗТМ» на 31%», - сказал А.Сакипкереев.

Аким Петропавловска Булат Жумабеков говорит, что по ПЗТМ ситуация к концу года должна измениться, как только будет подписан договор на заказ.

«ПЗТМ уже имеет больше объемы, чем в прошлом году. Но потенциал еще есть. Завод им.Кирова увеличил объем производства в 2,2 раза, «Мунаймаш» - на 25%. Нужно уже отрабатывать портфель заказов на 2020-й год», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Заместитель акима области, курирующий отрасль, Даурен Жандарбек заверил, что работа идет.

«Ожидаем до 7 млрд тенге для ПЗТМ и такой же объем для завода им.Кирова. По ЗИКСТО идут переговоры по восстановлению в этом году 188 платформ-вагонов. Руководство завода находится в Нур-Султане, идут переговоры. В следующем году они планируют выпускать до 2 тысяч платформ», - сказал Д.Жандарбек.

На обрабатывающую промышленность приходится более 72% сектора. Объемы производства за рассматриваемый период составили 140 млрд тенге и не достигли уровня прошлого года на 1,3%.

В целом промышленный сектор области выпустил продукции на 193,8 млрд тенге с ростом на 1,1%.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Промышленность, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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