Выпуск военных медиков состоялся в Военном летном институте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двадцати трем выпускникам Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова вручены дипломы и присвоено первое воинское звание офицерского состава «лейтенант», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Это второй выпуск военно-медицинского факультета, созданного в 2016 году на базе военного летного института. Курсанты проходят обучение на базе двух учебных заведений. Предметы по специальности они изучают в Западно-Казахстанском Государственном медицинском университете имени Марата Оспанова, а военные дисциплины – в своем военном институте.

Дипломы особого образца лейтенантам Максату Мамбеталиеву и Әділету Оспанову вручил начальник военного института генерал- майор авиации Даурен Косанов.

«За годы учебы я осознал, что быть врачом – это большая ответственность и перед пациентами, и перед самим собой. Сегодня мы в самом начале пути. Церемония выпуска очень волнительная и торжественная. Я приложу максимальные усилия, чтобы мои преподаватели могли гордиться своим учеником», – поделился впечатлениями лейтенант медицинской службы Максат Мамбеталиев.

Государственную аттестацию курсанты проходили в медицинском университете имени Марата Оспанова под строгим контролем опытных преподавателей и врачей Актюбинской области.

«С гордостью могу отметить, что на первом этапе государственной аттестации все 23 выпускника получили высокие баллы, – рассказывает начальник кафедры военно-медицинских дисциплин полковник медицинской службы Кайрат Даркулов, – несмотря на эпидемиологические ограничения, благодаря упорству и стремлению к знаниям, они показали хорошие результаты».

Помимо этого будущие военные медики в Военном институте Сил воздушной обороны подтверждали свои знания по специальным дисциплинам: организация и тактика медицинской службы, военно-полевая хирургия, военно-полевая терапия и управление повседневной деятельностью медицинской службы, а также сдали обязательный экзамен по физической подготовке.

В отличие от других курсантов, выпускники военно-медицинского факультета, прежде чем приступить к службе, продолжат обучение в интернатуре. Только после этого они получат допуск к медицинской деятельности по специализациям: военный врач общей практики, военный врач-хирург, военный врач-терапевт, и в дальнейшем пополнят ряды Вооруженных Сил.