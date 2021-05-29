Выпуск штабных офицеров ООН состоялся в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В Центре миротворческой подготовки Министерства обороны в Алматы завершился международный сертифицированный курс «Штабные офицеры ООН» (United Nations Staff Officer Course), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Двухнедельное обучение прошли представители Великобритании, Испании, Казахстана, Кыргызстана и Мозамбика.

Казахстанские инструкторы ознакомили слушателей со структурой, принципами и процедурами ООН, правовыми рамками, регулирующими миротворческую деятельность организации.

Традиционно в качестве приглашенного докладчика с лекцией по международному гуманитарному праву выступил региональный делегат Международного Комитета Красного Креста по работе с вооруженными силами, региональной антитеррористической структуры ШОС и ОДКБ Винко Мославац.

Участникам была представлена необходимая информация по основным функциям отделов и служб международных штабов в миссиях ООН.

На основе смоделированных сценариев проведены штабные тренировки, в ходе которых отработаны вопросы планирования и принятия решений в различных ситуациях.

Особое внимание уделялось изучению гендерных аспектов миротворчества, поскольку женщины и мужчины по-разному воспринимают конфликты.

Признание и учет этих различий во всех элементах операций по поддержанию мира считается залогом успеха миротворческих усилий ООН.

Слушатели курса также изучили кодекс поведения и безопасности человека, в том числе процедуры по повышению осведомленности о COVID-19.

«Миротворчество ООН требует твердой международной приверженности, и роль Казахстана в этом ценится очень высоко. С 2007 года более 30 женщин и мужчин из Казахстана участвовали в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей в миссиях ООН в Непале, Кот-д'Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане», – отметила Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаела Фриберг-Стори.

Выступая на официальном закрытии курса, начальник Центра миротворческой подготовки Министерства обороны полковник Бауыржан Нигметуллин поблагодарил слушателей за плодотворную и активную работу, пожелал успехов, выразив надежду, что полученные знания помогут им при выполнении задач в миротворческих миссиях.

Он также отметил высокий уровень сотрудничества по вопросам миротворческой подготовки, которого удалось достичь с соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста и стран-партнеров.

Слушателям курсов были вручены международные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения в качестве штабных офицеров.