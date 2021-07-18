Выпуск офицеров состоялся в Национальном университете обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня магистрантам Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, успешно завершившим дистанционный курс обучения, вручены дипломы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Выпускников поздравил начальник Национального университета обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

«За время обучения профессорско-преподавательский состав университета передал все свои знания и опыт. Уверен, что мы будем говорить о нынешних выпускниках университета только как о профессионалах своего дела, истинных патриотах своей страны и достойных защитниках Отечества», - отметил начальник университета.

Дипломы Национального университета получили 18 магистрантов, обучавшихся по дистанционным технологиям и два офицера вооруженных сил Республики Армения, учившихся очно по программе Организации договора о коллективной безопасности.