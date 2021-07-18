РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:04, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Выпуск офицеров состоялся в Национальном университете обороны

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня магистрантам Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, успешно завершившим дистанционный курс обучения, вручены дипломы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Выпускников поздравил начальник Национального университета обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

    «За время обучения профессорско-преподавательский состав университета передал все свои знания и опыт. Уверен, что мы будем говорить о нынешних выпускниках университета только как о профессионалах своего дела, истинных патриотах своей страны и достойных защитниках Отечества», - отметил начальник университета.

    Дипломы Национального университета получили 18 магистрантов, обучавшихся по дистанционным технологиям и два офицера вооруженных сил Республики Армения, учившихся очно по программе Организации договора о коллективной безопасности.


    Теги:
    МВД РК Образование Вооруженные силы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!