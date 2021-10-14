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Выпуск китайско-узбекской вакцины от коронавируса наладили в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
14 Октября 2021, 14:33
Выпуск китайско-узбекской вакцины от коронавируса наладили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –В Узбекистане налажен выпуск китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РУ.

«В среду утром вторая партия в объёме 1 млн 219 тысяч 510 доз передана представителям Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья для дальнейшего распространения в пунктах вакцинации. Первая партия китайско-узбекской вакцины местного производства была выпущена фармкомпанией Jurabek Laboratories в конце сентября», - сообщает ведомство.

По данным Минздрава, в настоящий момент в Узбекистане суммарный резерв вакцин достиг 29,8 млн доз, использовано - 22,9 млн доз. Полный курс вакцинации прошли 5,3 млн граждан.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется пятью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna и Pfizer. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 29 сентября в Узбекистане на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.


Узбекистан   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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