Выпуск фосфорных удобрений увеличился в  Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июль 2022 года в Казахстане произвели 252,2 тыс. тонн азотных удобрений — незначительно (на 1,2%) меньше, чем годом ранее. В то же время выпуск фосфорных удобрений вырос сразу на 7,2%, до 126,4 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Основной объем производства азотных удобрений традиционно пришелся на Мангистаускую область: 222,6 тыс. тонн, или 88,3% от РК. Напомним: здесь работает крупнейшая компания сектора — АО «КазАзот».

По производству фосфорных удобрений ожидаемо лидировала Жамбылская область: 95,8% от всего выпуска в секторе по РК, или 121,2 тыс. тонн. В регионе работает гигант ТОО «Казфосфат».

За полный 2021 год производство азотных удобрений выросло на 15,1%, до 447,3 тыс. тонн, выпуск фосфорных — на 1,2%, до 198,2 тыс. тонн.

По итогам января–мая местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на азотные удобрения на 53,6%, против 46% годом ранее. Импорт соответственно составил 46,4% от ресурсов. В страну завезли 155,8 тыс. тонн удобрений — на 28,1% меньше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали 307,8 тыс. тонн удобрений — на 9,2% меньше, чем год назад.

Фосфорными удобрениями местные компании обеспечили рынок страны практически полностью — на 99,9%. Почти весь объем был реализован на внутреннем рынке: 85,4 тыс. тонн — на 2% больше, чем годом ранее. Экспорт составил 2,5% от ресурсов: Казахстан отправил на внешние рынки 2,2 тыс. тонн удобрений, плюс 31,3% за год.

В целом всех типов химических и минеральных удобрений (как азотных и фосфорных, так и иных) из РК отправили на экспорт по итогам первого полугодия 2022-го 119,1 тыс. тонн на сумму 78,5 млн долл. США. В натуральном выражении был отмечен спад поставок сразу на 31,7% за год, однако в денежном выражении, напротив, наблюдался заметный рост — на 75,9%.

Основная часть экспорта пришлась на страны СНГ: 81,5%. Здесь ключевыми покупателями казахстанских удобрений стали Узбекистан (50,2 тыс. тонн), Украина (24 тыс. тонн) и Россия (10,1 тыс. тонн).

В то же время импорт удобрений превысил экспорт в 3,9 раза в натуральном и в 1,9 раза в денежном выражении. В РК с начала года завезли 467,5 тыс. тонн удобрений всех типов на сумму 145,8 млн долл. США. 99,1% удобрений в натуральном выражении Казахстан завез из стран СНГ, где ключевым поставщиком стала Россия (432,5 тыс. тонн).













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